الخليج 365 يكشف حقيقة اقتراب محمود جاد من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن إدارة ناديه لم يصلها أي عروض رسمية لضم حارس الفريق محمود جاد خلال الفترة الماضية.

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لم ير أي عروض رسمية وصلت من أجل ضم الحارس محمود جاد، مشيرا إلى أنه لا يزال يتبقى في عقده موسمين أخرين مع النادي.

وأضاف:" مازال متبقي في تعاقد محمود جاد معنا موسمين أخرين بخلاف الموسم الجاري".

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مقرب من اللاعب، أن الحارس لم يتواصل معه احد وهو على ذمة نادي إنبي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مفاوضات بيراميدز مع الحارس محمود جاد لضمه كانت في وقت سابق وليس الآن.

وأكد محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة، أن جاد لاعب أساسي ومتبقي في تعاقده موسمين ونصف ولم يتلق النادي اي عروض رسمية لضمه.