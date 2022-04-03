شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني.. ظهور متولي واستبعاد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

فيما شهدت القائمة ظهور محمود متولي بعد غياب طويل، واستبعاد محمد عبد المنعم؛ بسبب التخوف من تعرضه لأي احتكاك بعد إجراء عملية في أنفه والتي أصيب بكسر فيها خلال مباراة منتخب مصر ضد السنغال بالقاهرة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم، وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وقبل انطلاق المران حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش، وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.