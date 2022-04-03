شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني.. ظهور متولي واستبعاد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.
خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.
فيما شهدت القائمة ظهور محمود متولي بعد غياب طويل، واستبعاد محمد عبد المنعم؛ بسبب التخوف من تعرضه لأي احتكاك بعد إجراء عملية في أنفه والتي أصيب بكسر فيها خلال مباراة منتخب مصر ضد السنغال بالقاهرة.
واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم، وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.
وقبل انطلاق المران حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش، وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.
وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.
ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.