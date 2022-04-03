شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: بيراميدز على قلب رجل واحد لتحقيق البطولات.. وعشنا أجواء صعبة فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز، عن مواجهة زاناكو في ختام دور المجموعات، المقرر لها فى العاشرة مساء غد الأحد، مؤكدًا أنها مباراة مهمة للغاية وصعبة، خاصة أنها أمام فريق قوي يمتلك الخبرة الكبيرة في البطولات القارية، كما أنه من الضروري إنهاء دور المجموعات بانتصار، على أمل التأهل في صدارة المجموعة الأولى والذي لا يزال في الإمكان.

وأوضح دونجا أن الروح الرائعة التي تجمع اللاعبين هذا الموسم وفي وجود جهاز فني محترم بقيادة الكابتن إيهاب جلال، تجعله على ثقة بأن الفريق سيحقق بطولة هذا الموسم، والفريق بالفعل ينافس على 4 بطولات حتى الآن ويسير فيهم بالصورة المطلوبة، والكل على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصارات سواء محليا في بطولتي الدوري والكأس وكذلك قاريا في كأس الكونفدرالية.

دونجا أكد أن منتخب مصر ولاعبوه عاشوا أجواء صعبة في السنغال، وخاضوا مباراة داكار في ظروف لا يمكن اللعب فيها، ولم تكن سهلة على الإطلاق، والكل حزين لعدم التأهل إلى كأس العالم؛ لأنه كان حلم جميع اللاعبين وكانوا يحلمون بتحقيق حلم الشعب المصري واللعب في المونديال، ولكن لا بد من تجاوز الأمور سريعا والتركيز فيما هو قادم، خاصة أن بيراميدز مرتبط بمواجهات صعبة محليا وقاريا، ولا بد من التركيز فيها بمنتهى القوة لتحقيق أولى البطولات خلال الموسم الحالي.