شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية، ومصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال.

اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لتصعيد شكواه ضد نظيره السنغالى على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة المنتخبين المصرى والسنغالى فى داكار فى إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى شهدت خسارة الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 -1 وتبخر حلم المونديال.

مصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال

فسر مصدر بجهاز المنتخب الوطني، تصريحات محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي، عقب مباراة السنغال الأخيرة في داكار وخسارة الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 /1.

فيريرا يتوعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة مع الزمالك

أظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العين الحمرا للاعبي الفريق، حيث توعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة في المرحلة المقبلة مع الزمالك، والاعتماد علي عناصر اخرى، مؤكدًا إنه سيمنح الفرصة للجميع وعلي كل لاعب أن يحدد مصيره بيده.

الأهلى يقرر تأجيل زيادة رسوم عضوية فرعى زايد والتجمع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس إلى الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، الذين لم تسمح لهم الظروف باستكمال الإجراءات سواء لدواعي السفر خارج مصر أو لعدم التمكن من استيفاء الأوراق المطلوبة في المواعيد المقررة.

محمد هلال يطالب إدارة البنك الأهلى بتسهيل انتقالة للزمالك

طالب محمد هلال صانع ألعاب فريق البنك الأهلى من مسئولي الفريق تسهيل انتقالة إلى نادى الزمالك الموسم المقبل رغم تمسك المدير الفني خالد جلال بتواجد اللاعب وعدم الموافقة على رحيله حيث يعد من أبرز العناصر الهامة داخل الفريق.

الأهلي يكثف محاولاته لضم حارس فاركو فى ميركاتو الصيف

يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية محاولاته لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويرغب الأهلي في تدعيم هذا المركز بعد المشاورات الأخيرة التي تمت بين لجنة التخطيط للكرة وبين الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق.

اتحاد الكرة يجتمع بكيروش غدا لمناقشة تقريره بعد مباراتي السنغال

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، جلسة غدا الأحد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمناقشة تقريره حول أسباب عدم تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2022.