شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري يهنئ اللاعبين هاتفيا بشهر رمضان ويؤكد الثقة في التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد سلامة، رئيس بعثة النادي بالكونغو الديمقراطية، وذلك للاطمئنان على أحوال البعثة.

وخلال الاتصال هنأ سمير حلبية أعضاء البعثة من اللاعبين، وكذا الجهاز الفني، بقيادة معين الشعباني، وكريم ذكري وكذلك أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات بحلول شهر رمضان المعظم، مؤكدًا ثقة مجلس إدارة النادي المصري ومن خلفه جماهير بورسعيد في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم عرض قوي يليق بإسم النادي المصري خلال مباراة الغد أمام فريق مازيمبي.

وأكد رئيس المصري امتلاك الجهاز الفني واللاعبين للخبرات الكبيرة التي تؤهلهم للوصول لأبعد مدى في بطولة كأس الكونفيدرالية من أجل تحقيق حلم الجماهير بالحصول على لقب الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخ المصري.

وأقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق مازيمبي، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد على استاد مازيمبي، بقاعة الاجتماعات بمقر نادي مازيمبي الكونغولي بمدينة لوبومباشي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق مازيمبي القميص الأبيض المطعم بالأسود والشورت الأسود والجوارب البيضاء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي.