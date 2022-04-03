شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض مبارياته في الدورى خلال شهر أبريل.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك، إنفوجراف للمباريات التي تنتظر الفريق الأبيض خلال شهر أبريل الحالي فى بطولة الدورى المصرى بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادى الزمالك على موقع "تويتر": "مباريات فريقنا في الدوري العام خلال شهر أبريل".

أظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العين الحمرا للاعبي الفريق، حيث توعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة في المرحلة المقبلة مع الزمالك، والاعتماد علي عناصر اخرى، مؤكدًا إنه سيمنح الفرصة للجميع وعلي كل لاعب أن يحدد مصيره بيده.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين حول ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل استعادة هيبة الزمالك، خاصة وإن المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم لن تكون سهلة في ظل التنافس مع الأهلي وبيراميدز.

وطلب البروفيسور من لاعبيه اثبات احقيتهم في المشاركة الأساسية مع الزمالك، لافتًا إلي إنه سيتم استبعاد أي لاعب يقصر في واجباته والمهام المطلوب منه تنفيذها سواء داخل أو خارج الملعب.