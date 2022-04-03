شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: مواجهة زاناكو صعبة.. واستبعاد جبر وعادل خوفًا من الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن مباراة زاناكو الزامبي في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية، رغم حسم الفريق التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وأوضح أنه من الضروري إنهاء هذا الدور بانتصار في ظل سعي الفريق لحسم قمة المجموعة الأولى، وفي ظل الارتباطات العديدة لبيراميدز في المرحلة المقبلة محليا وقاريا، مشيرا إلى أن زاناكو فريق قوي وقدم مواجهات قوية وقابله سوء حظ كبير في الفترة الأخيرة.

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زاناكو المحدد لها العاشرة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، أن بيراميدز أمامه عدد كبير من المباريات تصل إلى ٩ مواجهات ما بين دوري وكونفدزالية، ومن الضروري التركيز جيدا في تلك المرحلة المهمة، خاصة وأنها مواجهات تحدد شكل المنافسة على الدوري وموقف الفريق في أفريقيا، ولابد من التعامل الجيد معها في ظل ضغط كبير ولعب مباراة هامة كل 3 أيام تقريبا بعد انتهاء التوقف الدولي الأخير.

أشار إيهاب جلال إلى أنه من الضروري التعامل جيدا مع المرحلة المقبلة الهامة، ويأمل ألا تكون هناك إصابات مؤثرة في صفوف الفريق خاصة وأن أي إصابة مع ضغط اللقاءات من الممكن أن تكلف اللاعب الغياب لمباراتين أو ثلاثة، مشيرا إلى أنه ما يزال موقف الثنائي عمر جابر ورمضان صبحي من المشاركة غير واضح في ظل الإصابة التي يعاني منها كل منهما وعلى أقل تقدير يحتاج اللاعبان من أسبوع إلى ١٠ أيام للتعافي والمشاركة بصورة طبيعية في المباريات، متمنيا اكتمال الصفوف لحاجة الفريق لكل لاعبيه.

وعن غياب علي جبر وإبراهيم عادل عن قائمة مباراة زاناكو، كشف إيهاب جلال عن أن الثنائي يمتلك كل منهما إنذارين في المرحلة الحالية، وحصول أحدهما على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة زاناكو يعني الغياب عن إحدى مباراتي ربع النهائي وبالتالي فضل استبعادهما خاصة وأن بيراميدز حسم تأهله للمرحلة المقبلة، ولابد من التفكير في المباريات المستقبلية والتخطيط لها بالصورة المطلوبة.