شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والهلال.. موسيمانى يتفوق على البرتغالى جواو موتا قبل مباراة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى فى العاشرة مساء الأحد، الهلال السودانى على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدرا للمجموعة، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقبع المريخ فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع آمال المنافسة.

ويتفوق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، على البرتغالى جواو موتا، المدير الفني للهلال السودانى، قبل مواجهة الأحد الحاسمة بينهما.

جواو موتا

السن: 55 عاما

تم تعيينه: 10 نوفمبر 2021

نهاية عقده: 30 يونيو 2023

قاد الهلال: 5 مباريات في البطولة

فاز: مباراة

تعادل: مباراة

خسر: 3 مباريات

موسيمانى

السن: 57 عاما

التعيين: 2 أكتوبر 2020

ينتهى العقد: 30 يونيو 2024

قاد الأهلى: 7 مباريات

فاز: 3 مباريات

تعادل: مباراتين

خسر مباراتين

أسند الاتحاد الأفريقى الكاف تحكيم مباراة الأهلى والهلال للزامبى جانى سيكازوى حكم الساحة ويعاونه الكاميرونى ألفيس مساعد أول، وفاتسونى من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرنى بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبى ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقا عاما للمباراة، والسيراليونى محمد فريمان منسقا أمنيا من قبل الكاف.

وباتت فرص الأهلى فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يحمل لقبها موسمين على التوالي.