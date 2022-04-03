شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مران الأهلي.. مباراة طائرة بين طاهر وقمصان وصلاح محسن وكوكا في التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي مساء السبت في ختام التحضير لمباراته ضد الهلال السوداني مساء غد الأحد في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حالة من التركيز والجدية بين لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الغد، فيما شهد المران إقامة مباراة طائرة بالرأس بين طاهر محمد وسامي قمصان المدرب العام، فيما أدى صلاح محسن وأحمد مبيل كوكا تدريبات الجري حول الملعب.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين، للوقوف على كل الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء المقرر إقامته مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، ومندوبا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والهلال السوداني وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري فيما يرتدي فريق الهلال القميص الأزرق والشورت الكحلي ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأسود.

وشهد الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وكذلك موعد انطلاق عمليات الإحماء وكل الأمور التنظيمية.

ويلتقي الأهلي والهلال السوداني في العاشرة مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.



مران الاهلي (1)



مران الاهلي (2)



مران الاهلي (3)



مران الاهلي (4)



مران الاهلي (5)



مران الاهلي (6)



مران الاهلي (7)