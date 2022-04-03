شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر سكندري للإسماعيلي قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، في معسكر مغلق بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ضمن برنامجه الإعدادي قبل استئناف مسابقة الدوري المصري.

هذا ومن المقرر أن يمتد المعسكر حتى موعد لقاء الفريق أمام المصري البورسعيدي على ملعب ببرج العرب، والمقرر إقامته يوم 13 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ14 بالمسابقة المحلية.

وبدأ الجهاز الإداري للدراويش، برئاسة أشرف عبد الكريم، في البحث عن تجربة ودية للفريق يوم الجمعة المقبل، بناءً على طلب حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق، الذي يسعي للاستفادة من هذه المباراة للوقوف على تشكيلته الأساسية قبل لقاء النادي البورسعيدي.

ويهدف الجهاز الفني للفريق، من خلال المعسكر المغلق تحقيق مزيد من الانسجام والترابط بين أعضاء الفريق، فضلًا عن السعي لإصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية لمواصلة تصحيح مساره بجدول المسابقة.

وجدير بالذكر أن الفريق قد اتفق مؤخرًا على خوض وديتين أمام الجونة ومصر المقاصة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين قبل السفر للإسكندرية.