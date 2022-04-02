شكرا لقرائتكم خبر مدرب الأرجنتين: تصنيف الأخضر يجبر على احترامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، احترامه للمنتخب السعودي، قللت وسائل إعلام مكسيكية من قوة المنتخب السعودي المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وأوقعت قرعة كأس العام المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وقال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، «إن المنتخب السعودي يستحق الاحترام نظير العروض القوية والرائعة التي قدمها في التصفيات الآسيوية، وكذلك نجاحه في التقدم بتصنيف فيفا للمنتخبات (الـ49 عالميا)».

وأردف «مجموعتنا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر ليست صعبة ولكنها ليست سهلة أيضا. فريقنا جيد، أثق فيه، لا يمكننا الشكوى من هذه القرعة ولكن لا يمكن أن نشعر بالسرور أيضا».

وأشار سكالوني، الذي قاد الفريق للمركز الثاني بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، إلى أن المنتخب المكسيكي منافس نعرفه جيدا. المنتخب البولندي وصل للنهائيات بالفوز على السويد في الملحق الأوروبي. والمنتخب السعودي قدم عروضا رائعة في التصفيات الآسيوية ونحترمه أكثر بعد أن فرض تقدمه بشكل لافت في تصنيف الفيفا».

بداية الحرب الإعلامية

علقت قناة «أونسيدياريو» المكسيكية على قرعة المونديال ومجموعة المنتخب المكسيكي بقولها «بدأ العد التنازلي، وسيواجه المنتخب المكسيكي منتخبات الأرجنتين والسعودية وبولندا».

وأضافت «المنتخب السعودي هو الأضعف في المجموعة على الورق مقارنة بمنتخبي الأرجنتين وبولندا».

كما قالت قناة «diariodemexico» المكسيكية «من المؤكد أن المنتخب السعودي هو الأضعف في المجموعة الثالثة، على الرغم من احتلاله صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية بفارق نقطة واحدة عن اليابان، و8 نقاط عن أستراليا».

يأتي ذلك عكس حديث المدير الفني للمنتخب المكسيكي جيرادو مارتينو، الذي قال إن المجموعة ليست صعبة أو سهلة.

وعن المنتخب السعودي، قال إنه لا يعرف عنه الكثير في الفترة الحالية.

تعليق منطقي

اكتفى المدير الفني للمنتخب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش بقول إنه لا يعرف إمكانات المنتخب السعودي جيدا بعد أن أوقعته القرعة إلى جانب منتخبه في كأس العالم، فيما اعترف بقوة المنتخب الأرجنتيني بل قال إنه المرشح للفوز بكأس العالم وليس فقط للتأهل عن المجموعة الثالثة. وقال ميشنيفيتش أيضا إنه كان بإمكانه أن يوسع معرفته بالكرة السعودية عندما تلقى عرضا للتدريب فيها خلال المرحلة الماضية. أما رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا ف‬كتب على تويتر «إنها مجموعة مثيرة للغاية. نتحلى بالتواضع لكننا لا نخشى أحدا. سنذهب إلى قطر من دون أي مخاوف مسبقة ومستعدون للقتال».

قناعة هيرفي

لم يهتم المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد بتعلقيات مدربي منتخب المجموعة المونديالية الثالثة، وحرص على ضرورة توفير إعداد قوي للمنتخب من خلال خوض مباريات ودية مع منتخبات من أمريكا الجنوبية خلال سبتمبر المقبل.

وقال أيضا إن الأخضر يطمح لتقديم مباريات قوية تؤهله لتجاوز مرحلة المجموعات إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.