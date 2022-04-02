بايرن يقترب من لقب البوندسليجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بفوزه على مضيفه فرايبورج 4/ 1 أمس في المرحلة الـ28 من البوندسليجا. تقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 58 لكن بعد 5 دقائق فقط أدرك نيلز بيترسن التعادل لفرايبورج. وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 73 وتكفل الفرنسي كينجسيلي كومان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الرابع لبايرن ميونخ. الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي التقى أمس مع ضيفه لايبزج، وتوقف رصيد فرايبورج عند 45 نقطة في المركز الخامس.

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