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القبض على لاعبة «مخمورة»

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية على موقعها بالإنترنت، «إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على حارسة مرمى المنتخب الأمريكي لكرة القدم سابقا هوب سولو، بسبب قيادة السيارة وهي تحت تأثير الكحوليات».

وأشارت «سي إن إن» إلى أن سولو ألقي القبض عليها بتهمة ارتكاب جرم ضد أطفالها، نظرا لأنها كانت تصطحب طفليها في السيارة عندما ألقي القبض عليها لقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات، كما وجهت إليها تهمة مقاومة رجال الشرطة لحظة القبض عليها بمواقف السيارات في أحد المراكز التجارية في ولاية كارولينا الشمالية مساء الخميس الماضي.

وبعد القبض عليها، خضعت سولو للتحقيق قبل إطلاق سراحها، فيما لم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى.

وتمثل سولو (40 عاما) أمام القضاء في يونيو المقبل بشأن هذه التهم المنسوبة إليها.

وسبق أن ألقي القبض على سولو في 2014 بعدما أكدت الشرطة أنها اعتدت على اثنين من الأقارب في منزل بالقرب من سياتل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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