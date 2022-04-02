شكرا لقرائتكم خبر السيتي يتصدر.. وبرينتفورد يضرب تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه بيرنلي 2 - 0 أمس، ضمن المرحلة الـ31 من المسابقة.

وفاز ليفربول 2 - 0 على ضيفه واتفورد.

وتقدم سيتي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 25.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن ليفربول، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

وفجر برينتفورد مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه تشيلسي 4 - 1.

وتقدم تشيلسي بهدف مدافعه أنطونيو روديجر في الدقيقة 48، لكن برينتفورد عدل النتيجة بعد دقيقتين عبر فيتالي يانلت. وفي الدقيقة 54 سجل كريستان إريكسن الهدف الثاني لبرينتفورد، قبل أن يعود يانلت ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل ويسا يوان الهدف الرابع لبرينتفورد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ14، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 59 نقطة في المركز الثالث.