حدث للمرة الأولى.. جدول كأس العالم بعد القرعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب القطري المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم يوم 21 نوفمبر المقبل أمام منتخب الإكوادور، ولكن سوف تقام مباراتان قبلها في ذات اليوم.

وللمرة الأولى، يتم وضع جدول المباريات بعد القرعة وليس قبلها، وذلك بهدف التوصل لأفضل مواعيد لانطلاق المباريات.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول المباريات الرسمي صباح أمس، ويشير الجدول إلى أن المنتخبين الآخرين في المجموعة الأولى الهولندي والسنغالي سيلعبان أول مباراة في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت جرينتش)، وبعد ذلك تفتتح مباريات المجموعة الثانية بمباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإيراني في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، قبل أن يلعب المنتخب القطري مع الإكوادر في الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش، في المباراة الرسمية الافتتاحية، والتي سيسبقها حفل افتتاحي قصير للبطولة بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الثانية في اليوم الافتتاحي، حيث ستقام المباراة بين أمريكا والفائز من أوكرانيا أو أسكتلندا أو ويلز، في الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

ويبدأ المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه في اليوم التالي، عندما يواجه الفائز من مباراة بيرو مع الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا.

ويفتتح المنتخب البرازيلي، مشواره في البطولة أمام المنتخب الصربي في 24 نوفمبر المقبل، بعد 3 ساعات من مباراة المنتخب البرتغالي مع نظيره الغاني.

ومن بين أكبر المباريات في دور المجموعات هي المباراة التي ستجمع إسبانيا بألمانيا يوم 27 نوفمبر ، والمباراة التي سيكون لها خلفية سياسية بين إيران وأمريكا يوم 29 نوفمبر، والمباراة التي ستجمع بين المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، والمنتخب البولندي، بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، يوم 30 نوفمبر وكل تلك المباريات تقام في السابعة بتوقيت جرينتش.

ويستمر دور المجموعات حتى 2 ديسمبر بإقامة مباريات المجموعتين السابعة والثامنة وهي الكاميرون مع البرازيل، وصربيا مع سويسرا، كوريا الجنوبية مع البرتغال، وغانا مع أوروجواي.

وتبدأ الأدوار الإقصائية في اليوم التالي، على أن تكون هناك راحة يومين بعد دور الـ16 ودور الـ8 وقبل النهائي والنهائي، الذي يقام يوم 18 ديسمبر في الثالثة بتوقيت جرينتش.

من جدول البطولة:

