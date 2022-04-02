سطوة الهلال ترعب الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجدد الإثارة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاشرة مساء، تحديا جديدا بين الهلال والشباب في إطار الدور نصف النهائي، وهي المحطة التي تسبق الوصول إلى نهائي البطولة واللعب فيها أمام الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء غدا.

ويرغب كل من الهلال والشباب في التأهل للنهائي وتحقيق اللقب في ظل تمسك الاتحاد بعدم التنازل عن صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والاقتراب من التتويج به، ما لم تحدث مفاجآت في الجولات القليلة المتبقية.

ويطمح الهلال صاحب السطوة على نظيره الشباب، الوصول إلى لقبه العاشر في بطولة كأس الملك، في حين يبحث الشباب عن نهائي ينتهي بتتويجه باللقب للمرة الرابعة.

ويستذكر الهلال وأنصاره جيدا، النتيجة الأخيرة التي حققها الفريق أمام الشباب تحديدا عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة في مواجهة الدور الثاني من الدوري هذا الموسم والتي صادفت تولي الأرجنتيني رامون دياز مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، إلا أن مواجهة اليوم ستكون مختلفة، خاصة بعد عودة الروماني ماريوس سوموديكا لتدريب الفريق خلفا للبرازيلي بريكليس شاموسكا.

قبل المواجهة







5 مواجهات جمعت الفريقين في البطولة بطريقة خروج المغلوب، 4 منها انتهت بفوز الهلال مقابل انتصار وحيد للشباب.



النتيجة الأكبر بينهما كانت في الفترة الإعدادية لموسم 2018-2019، حيث فاز الهلال 9/ 1.



تقابلا مرتين في دوري الموسم الحالي، تعادلا 2/2 في الدور الأول، وفاز الهلال 5/ 0 في الدور الثاني.



المهاجم النيجيري أوديون إيغالو سجل هدفا في الهلال بشعار الشباب، وهدفين في الشباب بشعار الهلال.



الهلال حقق7 انتصارات في 7 مباريات متتالية تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز.



مدرب الشباب الروماني ماريوس سوموديكا واجهه الهلال مرتين وخسر فيهما.



الهلال حقق لقب كأس الملك 9 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.



سبق وأن فاز دياز عندما كان مدربا للاتحاد على سوموديكا في الدوري موسم 2018-2019.



قبل المواجهة

الهلال:

كسب الرائد 2/ 0 في دور الـ 16

فاز على النصر 2/ 1 في ربع النهائي

الشباب

فاز على ضمك 5/ 0 في دور الـ 16

تغلب على الأهلي 2/ 1 في ربع النهائي