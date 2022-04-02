شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زاناكو: بيراميدز فريق قوي ونرغب في اكتساب الخبرات من مواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كيلفين كاياندو، المدير الفني لفريق نادي زاناكو، إن المباراة أمام بيراميدز مهمة للغاية رغم انتهاء المنافسة في المجموعة وتأهل بيراميدز والأهلي طرابلس، إلى الدور ربع النهائي، ولكنه حضر للقاهرة مع لاعبيه من أجل تقديم وقوي مميز وقوي لزاناكو وكرة القدم في زامبيا وهدفه الفوز.

أوضح أنه فشل في التأهل ولذلك يعمل على استغلال تلك المباريات من أجل تجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة واكتساب الخبرات، والتجهيز للعب في العام المقبل على المستوى القاري وتعويض الخروج القاسي من النسخة الحالية.

أشار إلى أن فريق بيراميدز قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز والتركيز على لاعب بعينه، حيث إنه يمتلك مجموعة ممتازة ومرشح قوي للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، خاصة أنه سبق وتأهل مرة للنهائي وأخرى لتصف النهائي وبالفعل هو مرشح قوي في النسخة الحالية، وأتوقع أن يصل لأبعد نقطة في البطولة.

فيما قال موسيس بيري، لاعب زاناكو، إن الفريق استعد جيدا لمباراة بيراميدز مثلها مثل أي مباراة ويلعبها زاناكو من أجل الفوز رغم أنها أمام فريق قوي ومن أفضل الفرق في البطولة ومرشح بالفعل للفوز باللقب القاري في ظل ما يمتلكه من إمكانيات فنية في جميع خطوط الملعب، وخبرات كبيرة وسط لاعبيه.

وأوضح لاعب زاناكو أن الفريق بالفعل خرج من البطولة، ولكن لا تزال هناك أهمية كبيرة بالنسبة له للتعويض، حيث إن خبرات زاناكو كبيرة في البطولات القارية، ويجب أن يقدم الوجه الأفضل في آخر مواجهة ويقدم صورة مشرفة يختم بها مشواره في الكونفدرالية، على أمل المشاركة مجددا في النسخ المقبلة وتقديم صورة أفضل.