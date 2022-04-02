شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد السولية في ختام تحضيراتهم لمباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي، قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني غدا الأحد بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش.

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.