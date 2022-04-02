شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يكثف محاولاته لضم حارس فاركو فى ميركاتو الصيف، وموسيمانى يضع برنامج استشفائى للدوليين فى الأهلى قبل مواجهة الهلال.

موسيمانى يضع برنامج استشفائى للدوليين فى الأهلى قبل مواجهة الهلال

وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى برنامج استشفائى للاعبيه الدوليين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة مساء الاحد المقبل.

الأهلى يقرر تأجيل زيادة رسوم عضوية فرعى زايد والتجمع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس إلى الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، الذين لم تسمح لهم الظروف باستكمال الإجراءات سواء لدواعي السفر خارج مصر أو لعدم التمكن من استيفاء الأوراق المطلوبة في المواعيد المقررة.

الأهلي يكثف محاولاته لضم حارس فاركو فى ميركاتو الصيف

يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية محاولاته لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويرغب الأهلي في تدعيم هذا المركز بعد المشاورات الأخيرة التي تمت بين لجنة التخطيط للكرة وبين الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق.

الأهلى يجدد عقد إيهاب أمين نجم فريق السلة

نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد إيهاب أمين، لاعب فريق كرة السلة بالنادى، ليستمر مع الفريق الأحمر فى البطولات المقبلة.