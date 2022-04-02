شكرا لقرائتكم خبر عن المجد البروفة الأخيرة لسموحة قبل موقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، خوض مباراة ودية أخيرة أمام المجد السكندرى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أبريل الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب النادى، وتعد هذه المباراة البروفة الأخيرة لسامى، للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين قبل العودة لمباريات الدورى بالأسبوع الـ14 أمام بيراميدز.

ويعود الفريق غدا الأحد للتدريبات الجماعية التاسعة والنصف مساء عقب الراحة السلبية 48 ساعة التى منحها أحمد سامى للاعبين.

ووعد سامى اللاعبين الجلوس مع وليد عرفات، رئيس النادى، لبحث أزمة المستحقات والغرامات التي تم توقيعها على اللاعبين بشرط تحقيق الفوز فى المباريات القادمة والعودة من جديد لنغمة الانتصارات والحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبى.

وينتظم مروان حمدي المهاجم الدولي غدا الأحد مع اللاعبين فى التدريبات المسائية، عقب عودته من معسكر المنتخب.