المصري بالأخضر ومازيمبي بالأبيض في الجولة الأخيرة بمجموعات الكونفيدرالية

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق مازيمبي، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد على ستاد مازيمبي، بقاعة الاجتماعات بمقر نادي مازيمبي الكونغولي بمدينة لوبومباشي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق مازيمبي القميص الأبيض المطعم بالأسود والشورت الأسود والجوارب البيضاء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الكاميروني "مارسيلين جاها"، بحضور المنسق العام للمباراة الرواندية "كيلي موكاندانجا"، ومراقب الحكام التنزاني ليونارد ليوندا، والمنسق الإعلامي الكونغولي "جيري كاليمو"، والمنسقة الطبية الكونغولية "جيزيل ديما"، والمنسق الأمني الكاميروني "ايونج اونانا".

ومثل المصري في المؤتمر كل من: محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.