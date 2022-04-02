شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالأخضر ومازيمبي بالأبيض في الجولة الأخيرة بمجموعات الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق مازيمبي القميص الأبيض المطعم بالأسود والشورت الأسود والجوارب البيضاء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي.
وترأس الاجتماع مراقب المباراة الكاميروني "مارسيلين جاها"، بحضور المنسق العام للمباراة الرواندية "كيلي موكاندانجا"، ومراقب الحكام التنزاني ليونارد ليوندا، والمنسق الإعلامي الكونغولي "جيري كاليمو"، والمنسقة الطبية الكونغولية "جيزيل ديما"، والمنسق الأمني الكاميروني "ايونج اونانا".
ومثل المصري في المؤتمر كل من: محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.