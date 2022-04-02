شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف إصابة عمر جابر بجزع فى أربطة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن حالة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر، اللاعب الدولي في صفوف المنتخب الوطني، خلال مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم.

وتعرّض عمر جابر لإصابة قوية خلال مباراة السنغال في داكار بتصفيات المونديال، خرج على أثرها من ملعب اللقاء.

وأوضح المنيري أن إصابة عمر جابر بعد الكشف والفحوصات الطبية الدقيقة أكدت إصابة اللاعب بجذع في أربطة الكاحل، وكانت السبب الرئيسي في خروجه من المباراة.

وأشار إلى أن عمر جابر يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع حتى يتعافى من الإصابة، وحاليا يؤدي برنامجه المكثف مع الجهاز الطبي، على أمل تجهيزه في أسرع وقت ممكن.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز، إنفوجراف للمباريات التي تنتظر الفريق السماوى، خلال شهر أبريل الحالي، ما بين بطولتى الدورى المصرى وكأس الكونفدرالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع "تويتر": "إليكم مباريات الفريق خلال شهر إبريل.. 4 مباريات في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك - غزل المحلة - سموحة – سيراميكا.. 3 مباريات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية: دور المجموعات: زاناكو الزامبي، دور ثمن النهائي: في انتظار إجراء القرعة".