شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 2 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 2 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الونش يدرس إجراء جراحة غضروف الركبة بعد مواجهة بيراميدز، وفيريرا يتوعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة مع الزمالك.

الونش يدرس إجراء جراحة غضروف الركبة بعد مواجهة بيراميدز

يدرس محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إجراء جراحة غضروف الركبة التى يعانى منها منذ فترة زمنية كبيرة، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، من المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

فيريرا يتوعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة مع الزمالك

أظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العين الحمرا للاعبي الفريق، حيث توعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة في المرحلة المقبلة مع الزمالك، والاعتماد علي عناصر اخرى، مؤكدًا إنه سيمنح الفرصة للجميع وعلي كل لاعب أن يحدد مصيره بيده.

محمد هلال يطالب إدارة البنك الأهلى بتسهيل انتقالة للزمالك

طالب محمد هلال صانع ألعاب فريق البنك الأهلى من مسئولي الفريق تسهيل انتقالة إلى نادى الزمالك الموسم المقبل رغم تمسك المدير الفني خالد جلال بتواجد اللاعب وعدم الموافقة على رحيله حيث يعد من أبرز العناصر الهامة داخل الفريق.

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