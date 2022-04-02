شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يودع بطولة بريطانيا للاسكواش من نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الإسكواش، بطولة بريطانيا المفتوحة، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، من الدور نصف النهائي، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الاسكواش.

وخسر مصطفى عسل في مباراة الدور نصف النهائي أمام المصنف الأول عالميا النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 67 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-9.

بذلك يلتقي بول كول في المباراة النهائية للبطولة مع علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، حيث يدافع بول كول عن اللقاب الذي يحمله من العام الماضي، فيما يبحث علي فرج عن الفوز لاستعادة صدارة التصنيف العالمي.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، ففى منافسات الرجال شارك 14 لاعبا وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، مازن هشام، محمد الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقى، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مصطفى السرتي، عمر مسعد، محمد الشربيني وكريم الحمامي.