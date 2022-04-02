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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة ، ومصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال.

اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية

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مصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال

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