شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية، ومصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال.

اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية

مصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال

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