نجم إنتر ميلان باب رحيل صلاح لباريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدثت تقارير صحفية إيطالية وفرنسية، مساء اليوم السبت، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول.

وبحسب صحيفة "LE10sport" الفرنسية، فأن إدارة باريس سان جيرمان تريد تدعيم الهجوم في ظل اقتراب الثنائي الأرجنتين أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي من الرحيل بجانب عدم التوصل لاتفاق مع كيليان مبابي على التجديد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تراقب عن كثب وضع محمد صلاح مع ليفربول والذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي صيف 2023.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة ليفربول مهمتة بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.

الصحيفة أكدت أن إدارة النادي الإيطالي لا تنوي الاستغناء عن صاحب الـ24 عامًا إلا أن الرأي قد يتغير في حال وصول عرض كبير من ليفربول.

وأنهت الصحيفة، أن ليفربول قد يسهل من انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان بشرط التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت أن باريس سان جيرمان يتقدم على برشلونة حول ضم محمد صلاح. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن الأونة الأخيرة شهدت مفاوضات من جانب إدارة ليفربول ومحمد صلاح حول تجديد التعاقد إلا أن المفاوضات لم تشهد أي جديد في ظل طلب "مو" الحصول على ضعف راتبه أي ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني.