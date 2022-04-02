الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستعد الأهلي لمواجهة أمام الهلال السوداني، مساء غد الأحد، على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين، في حضور سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، ومندوبا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والهلال السوداني وطاقم التحكيم.

واسفر الاجتماع، عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري فيما يرتدي فريق الهلال القميص الأزرق والشورت الكحلي ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأسود.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.‎