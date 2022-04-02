تطور جديد في صراع باريس وبرشلونة لضم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة باريس سان جيرمان، تنوي تقديم عرضًا كبيرًا إلى نادي ليفربول من أجل ضم نجمه محمد صلاح في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن هناك معركة بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل ضم صلاح في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الباريسي يمتلك اليد العليا من الناحية الاقتصادية عن نادي برشلونة والذي يعاني من أزمات مادية منذ تولي خوان لابورتا رئاسة النادي الكتالوني.

وأكملت الصحيفة، أن إدارة ليفربول ليس لديها أي نية للتخلي عن خدمات صلاح إلا أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان سيحاول إقناع مسئولي "الريدز" بالبيع من خلال تقديم عرضًا كبيرًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، إلا أن صاحب الـ29 عامًا لم يتوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد.

وانتقل صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو، ليحقق "مو" رفقة "الريدز" خمسة ألقاب لعل أبرزهم لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.