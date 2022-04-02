بنزيما يهدر ركلة جزاء ويسجل ثنائية في فوز مدريد على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

افتتح التهديف كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وعادل نوليتو لاعب سيلتا فيجو النتيجة في الدقيقة 53، قبل أن يعود بنزيما ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ورفع ريال مدريد رصيد للنقطة 99 على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 36 في المركز الحادي عشر.

وجاء تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - فيرلان ميندي - ديفيد ألابا - إدير ميليتاو - لوكاس فازكيز - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو.

ملخص المباراة:

بداية المباراة انحصرت الكرة في وسط الملعب، في محاولات من الفريقين من بناء هجمة منظمة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

في الدقيقة 18 حصل إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد على ركلة جزاء بعد عركلته داخل منطقة الجزاء، نفذها كريم بنزيما ونجح في تسجيل الهدف الأول للملكي.

حاول لاعبي سيلتا فيجو تعديل النتيجة بعد التأخر بهدف، حتى شهدت الدقيقة 40، نجح تياجو جالاردو من تسجيل هدف التعادل، ولكن بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار" ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

استمرت محاولات لاعبي سيلتا فيجو لتعديل النتيجة مستمرة في الشوط الثاني، حتى شهدت الدقيقة 53 هدف التعادل عن طريق اللاعب مانويل نوليتو بعد عرضية حولها اللاعب في الشباك بتسديدة رائعة.

بعد التعادل اندفع لاعبي ريال مدريد مرة آخرى، حتى حصل رودريجو لاعب الملكي على ركلة جزاء، نفذها كريم بنزيما في الدقيقة 64، ولكن أبعدها ديتورو حارس مرمى سيلتا فيجو.

لم يمر الكثير حتى حصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثالثة، بعد إعاقة فيرلاند ميندي، تقدم لتنفيذها كريم بنزيما في الدقيقة 70 ليسجل الهدف الثاني للملكي في المباراة.ش