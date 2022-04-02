كريم بنزيمة يقود ريال مدريد لتعزيز صدارته

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد لفوز ثمين على سلتا فيغو ليعزز صدارته للدوري الإسباني.



استعاد ريال مدريد عافيته بفوز مهم على مضيفه سلتا فيغو 2-1 في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان كريم بنزيمة نجم فريقه الأول بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء (19 و69) فيما وقّع نوليتو على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (52).



وكان بنزيمة قد أهدر ركلة جزاء قبل خمس دقائق من هدفه الثاني.



ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز ليصالح جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام ضيفه برشلونة في المرحلة الفائتة 4-0 ليرفع رصيده من النقاط إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن إشبيلية الثاني مؤقتاً.



وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 36 نقطة بعد أن تلقى الخسارة 12 هذا الموسم في الليغا.



ويعد هذا الفوز مهماً جداً بالنسبة لريال مدريد خاصة وأنه أتى قبل أيام من مباراته المرتقبة مع مضيفه تشيلسي الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

(بي إن سبورت)