شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. 7 مباريات تنتظر بيراميدز في شهر أبريل بأفريقيا والدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز، إنفوجراف للمباريات التي تنتظر الفريق السماوى، خلال شهر أبريل الحالي، ما بين بطولتى الدورى المصرى وكأس الكونفدرالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع "تويتر": "إليكم مباريات الفريق خلال شهر إبريل.. 4 مباريات في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك - غزل المحلة - سموحة – سيراميكا.. 3 مباريات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية: دور المجموعات: زاناكو الزامبي، دور ثمن النهائي: في انتظار إجراء القرعة".

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، جلسة مع لاعبى فريقه حذرهم خلالها من التراخى والتهاون في مواجهة زاناكو، خاصة بعدما ضمن الفريق السماوى التأهل، خاصة أن المدير الفني طالب من لاعبيه ضرورة استغلال مواجهة الفريق الزامبى، من أجل حصد الثلاث نقاط والعمل على العودة لصدارة المجموعة، كما شدد على ضرورة تحقيق الفوز من اجل استعادة نغمة الانتصارات قبل عودة بطولة الدورى والتي يسعى خلالها الفريق للوصول لأبعد نقطة ومنافسة الأهلى والزمالك على اللقب.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.