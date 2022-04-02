شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الساحرة المستديرة.. أقوى 5 مباريات للأهلى والزمالك في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاءات كروية مميزة لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال شهر رمضان الكريم، حيث يلعب المارد الأحمر مباراتين فى غاية القوة والإثارة أمام الاتحاد السكندرى ثم المصرى البورسعيدى ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، بينما يخوض الفارس الابيض ثلاثة لقاءات قوية للغاية أمام بيراميدز ثم الاتحاد السكندري ثم المصرى البورسعيدى.

الزمالك & بيراميدز..6 أبريل ( 9.30) بالدوري

الاهلى & الاتحاد السكندرى.. الأربعاء 6 أبريل ( 9.30) بالدوري

المصرى البورسعيدى & الاهلى.. السبت 9 أبريل ( 9.30) بالدوري

الاتحاد السكندرى & الزمالك..19 أبريل ( 9.30) بالدوري

الزمالك & المصرى البورسعيدى..28 أبريل ( 9.30) بالدوري