شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مميزة مع ابنتيها.. يارا ناعوم تحتفل بأول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، نجم النادى الأهلى، على الاحتفال بأول أيام رمضان، ونشرت صورة جمعتها بابنتيها، وصورة لها بمفردها تحمل فانوس، وقالت عبر حسابها بتويتر: "من عائلتنا لعائلتكم رمضان كريم".



يارا تحتفل بأول أيام رمضان



يارا نعوم وبناتها



يارا

وفى سياق آخر حرصت يارا نعوم زوجة مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب على الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، وذلك برفقة مجموعة من الصور علقت عليها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد زوجي ، صديقي - شخص هو كل ما لدي. أنت الأب المدهش لأطفالنا، وأنت تعني العالم بالنسبة لنا".