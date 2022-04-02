شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل مع الهلال السودانى سلاح الأهلى لعبور دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء غداً الأحد، على ستاد الاهلى والسلام .

وأسند الاتحاد الافريقي الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف

مباريات الجولة الأخيرة فى دور المجموعات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الهلال السودانى، بينما يواجه صن داونز منافسه المريخ في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة.

سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

سيواجه الأهلي فى المباراة الأخيرة نادي الهلال السودانى، وفى نفس التوقيت سيواجه صن داونز المريخ، وتبقى جميع الاحتمالات مرهونة بمباراة الأهلي والهلال، ولا يحتاج المارد الأحمر لأكثر من التعادل للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

فى هذه الحالة سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط، وحتى إن فاز المريخ فيصبح رصيده 7 نقاط، أما الخسارة فتوقف رصيد الأهلي عند 7 نقاط، ويتساوى مع الهلال فى النقاط، وحينها سيتأهل الأخير فى حال خسارة المريخ من صن داونز.

أما فى حال فوز المريخ، فحتى الخسارة ستؤهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لكن بشرط أن تكون بفارق هدف وحيد، فى هذه الحالة سيتم اللجوء لنقاط الثلاثي فى المواجهات المباشرة بينهم، والتى ستبعد المريخ وسيظل تساوى الأهلي والهلال.

وسيتم اللجوء حينها لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، والذى يرجح كفة الأهلي إلا في حالة خسارته بفارق هدفين أو أكثر.