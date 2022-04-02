شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى.. جمال عبد الحميد أسطورة هجوم المنتخب والقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمال عبد الحميد الذى استمر مع الأهلى لمدة 6 سنوات وحقق 8 بطولات، غاب عن الملاعب موسم 82-1983 للإصابة بعد استغناء الأحمر عنه والتقطه أحمد رفعت مدرب الزمالك، ليبدأ فى كتابه تاريخ جديد له مع ناديه الجديد عبر 10 مواسم متتالية.

سجل بقميص الزمالك 96 هدفا في 232 مباراة، ليحل خلفا للعندليب عبد الحليم على والمعلم حسن شحاته فى صدارة هدافى الزمالك فى العقود الست الأخيرة، وسجل "عبد الحميد" 73 هدفا فى الدورى يأتى بها فى المركز الرابع فى قائمة هدافى الزمالك خلف عبدالحليم علي، وعلى خليل، وحسن شحاته متفوقا على حمادة امام بهدف، سجلهم فى 188 مباراة.

وأصبح خامس من يسجل 100 هدف فى تاريخ الدوري، عندما سجل هدفا فى شباك الإسماعيلى فى الدور الثانى 1992/1993، برصيد 101 هدف فى 279 مباراة فى الدوري، وسجل 7 أهداف فى بطولة كأس مصر فى 12 مباراة، ليصل إجمالى أهدافه فى البطولة إلى 10 أهداف فى 22 مباراة، ليصل عدد أهدافه المحلية إلى 111 هدفا فى 301 مباراة.

كما سجل 16 هدفا أفريقيا عبر 31 مباراة، بقميص الزمالك، ليصل عدد أهدافه الأفريقية إلى 18 هدفا فى 40 مباراة، كما سجل هدفا فى مشاركة وحيدة فى بطولة الأفروأسيوية 1988.

حقق مع الزمالك 9 ألقاب، لتصل ألقابه إلى 17 ، منها 4 دورى بقميص الزمالك مواسم"1984، 1988،1992،1993"، كما حقق لقب كأس مصر مرة واحدة عام 1988، ليصل إلى 3 ألقاب، وتوج بطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات "1984، 1986، 1993" ليكون أول لاعب يحقق 4 دورى أبطال أفريقيا، وحقق لقب الأفروأسيوى عام 1988، وحصل على لقب هداف الدورى موسم 87/ 1988 برصيد 10 أهداف متفوقا على العميد حسام حسن.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ مشواره فى عام 1979 عندما ضمه عبدالمنعم الحاج مدرب المنتخب القومى فى ذلك الوقت إلى صفوفه للمشاركة فى تصفيات دورة موسك، ولعب أولى مبارياته أمام كينيا على ملعب الزمالك وفازت مصر بثلاثية نظيفة.

ومن عام 1984 أصبح نجم نجوم مصر وشارك فى الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 1986، ثم واصل تألقه وحمل شارة القيادة فى دورة الألعاب الأفريقية بنيروبى 1987، وفازت مصر بالذهبية.

خاض مع المنتخب 76 مباراة دولية، سجل خلالها 21 هدفا جعلته تاسع الهدافين المصريين دوليا وشارك فى كأس الأمم بنسختى 1988، 1992، وحمل شارة قيادة المنتخب فى مونديال إيطاليا 1990

وفى 14 يونيو 1993، أعلن جمال عبد الحميد نهاية مشواره بالملاعب المصرية حينما شارك فى آخر مباراة رسمية مع الفارس الأبيض بختام دورى "1992-1993" أمام الأهلى وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أيمن منصور، وشارك جمال عبد الحميد بديلا لأيمن منصور فى الدقائق الثمانية الأخيرة من أحداث المباراة التى أقيمت باستاد الكلية الحربية، بقيادة تحكيمية للحكم الإماراتى عبدالعزيز الملا، ويتولى عبد الحميد حاليًا منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.