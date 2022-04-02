الامارات | الوحدة يقهر الجيش ويبتعد في صدارة الدوري السوري لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقهر الجيش ويبتعد في صدارة الدوري السوري لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الوحدة الدمشقي سجله الخالي من الهزائم، بفوزه أمس على جاره الجيش بفارق 23 نقطة وبنتيجة "85-63"، في لقاء جمعهما أمس لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة السلة، والتي شهدت فوز حطين على الفيحاء "79-67"، وأهلي حلب (الاتحاد سابقاً) على الجلاء "75-46".

وكانت الجولة قد استهلت الخميس الماضي، بفوز الوثبة على الثورة "88-66"، وحامل اللقب الكرامة على الطليعة "75-64".

وابتعد الوحدة وبالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب العام برصيد 34 نقطة، بفارق النقطتين عن أهلي حلب الوصيف، وليحافظ الجلاء الحلبي رغم خسارته على المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق الثلاثة نقاط عن كل من النواعير والجيش المتشاركين المركز الرابع، وليعزز الكرامة مركزه السادس برصيد 27 نقطة، بفارق النقطتين عن جاره الوثبة الذي نجح بدوره في فض شراكته على صعيد المركز السابع مع فريقي الحرية والطليعية صاحبي رصيد 23 نقطة، وليحافظ الثورة رغم خسارته على مركزه العاشر برصيد 22 نقطة، فيما أهدى الانتصار فريق حطين الساحلي، فرض نفسه شريكاً في متذيل الترتيب مع الفيحاء برصيد 21 نقطة لكل منهما.

ويحتاج الوحدة إلى الفوز في ثلاثة من مبارياته الخمسة المقبلة، بما فيها لقاء القمة مع أهلي حلب في 22 أبريل الجاري، لإعلان نفسه بطلاً للدوري السوري لكرة السلة، وإهداء جمهور النادي العريض فرحة الفوز بلقب البطولة الغائبة عن خزائنه منذ العام 2002.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news