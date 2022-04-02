اخبار الرياضه

الامارات | برشلونة يعلن عن إصابة مهاجمه قبل ساعات من قمة اشبيلية

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن يعلن عن إصابة مهاجمه قبل ساعات من قمة اشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن إصابة أحد مهاجمه لوك دي يونغ بفيروس قبل ساعات من مباراة إشبيلية في الجولة الثلاثين، غداً الأحد، على ملعب "كامب نو" في الساعة 11 بتوقيت "الإمارات".

وقال برشلونة أن دي يونج في حالة صحية جيدة جدًا، ولكن بالتأكيد سيكون خارج حسابات المدير الفني، تشافي هيرنانديز، أمام إشبيلية.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب جدول برصيد 54 نقطة ويسبقه منافسه إشبيلية بثلاث نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر برصيد 66 نقطة.

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا