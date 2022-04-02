الامارات | تحديد موعد وملعب نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد وملعب نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة في 11 مايو المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير" نهائي كأس رئيس الدولة 11 مايو المقبل وذلك على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين".

وكان كل من الوحدة والشارقة قد تأهلا للمباراة النهائية بعدما تفوقا على كل من بني ياس والوصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news