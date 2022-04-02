تعرف على موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق بيراميدز المصري مع ضيفه زاناكو الزامبي، مساء يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ويحل بيراميدز ثانياً في ترتيب المجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأهلي طرابلس المتصدر، وضمنا معا التأهل لدور الثمانية.

وجمع الصفاقسي التونسي 4 نقاط في المركز الثالث وأخيراً زاناكو نقطة في مؤخرة الترتيب.

تقام مباراة بيراميدز ضد زاناكو في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق بيراميدز بثنائية دون رد.

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس الكونفدرالية

الأهلي طرابلس - 12 نقطة

بيراميدز - 10 نقاط

الصفاقسي - 4 نقاط

زاناكو - 3 نقاط