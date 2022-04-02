ليفربول يتخطى واتفورد بثنائية.. ويتصدر الدورى الانجليزى.. تفاصيل المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -

انهى فريق ليفربول مباراته امام واتفورد فى الجولة الثلاثين من الدورى الانجليزى متقدما بهدفين احرزهما البرتغالى دييجو جوتا فى الدقيقة 22 وفابينيو فى الدقيقة 90.

بهذه النتيجة يصعد ليفربول الى النقطة 71 فى صدارة الدورى الانجليزى بفارق نقطتين عن مان سيتى الذى يتبقى له مباراة

الشوط الاول المستوى ولم تسنح للفريقين فرص خطيرة بكثرة لكن دييجو جوتا نجم ليفربول تمكن من استغلال عرضية ارنولد ووضعها فى شباك حارس واتفورد براسية رائعة ليعلن تقدم الريدز بالهدف الاول.

وسنحت كرة خطيرة لليفربول فى الدقيقة 35 من الشوط لم يكتب لها النحاج وخرجت ركنية.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصرى محمد صلاح الذى حاول اكثر من مرة الدخول الى مناطق واتفورد الخطيرة لكن دون جدوى.

وفى الشوط الثانى بدأ ليفربول مهاجما منذ البداية واضاع فيرجيل فان دايك فرصة هدف تعزيز النتيجة من راسية قوية ارسلها فوق مرمى واتفورد.

الدقيقة 55 شهدت اخطر فرصة لفريق واتفورد من كرة بين اسماعيلا سار وبيدرو سددها الاخير بجوار قائم مرمى ليفربول بقليل لتضيع فرصة تعديل النتيجة.

ثم اضاع جوتا جناح ليفربول فرصة اخرى لاحراز الهدف الثانى له ولفريقه من عرضية هندرسون قابلها براسية قوية للغاية فوق المرمى فى الدقيقة 60

واضاع صلاح هو الاخر فرصة التقدم من راسية فوق مرمى واتفورد فى الدقيقة 66 وبعدها ب3 دقائق غادر صلاح الملعب ونزل بدلا منه ساديو مانى

وفى الدقيقة 87 احتسب الحكم ركلة جزاء للريدز تصدى لها فابينيو بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى لم يتمكن الحارس بن فوستر من التعامل معها ليعلن الهدف الثانى لليفربول.