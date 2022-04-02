البداية صدام مع الهلال السوداني.. جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - ياتي جدول مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال شهر رمضان، والتي ستكون ضربة البداية فيها في العاشرة مساء غدٍ الأحد، بمباراة حاسمة ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج للفوز أو التعادل أمام الهلال

ويحتاج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للفوز أو التعادل في لقاء الغد، حتى يضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا كثاني المجموعة الأولى خلف صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الصدارة بتلك المجموعة.

ويسعى الفريق الأحمر للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، بعد أن توج به الفريق خلال آخر نسختين تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان

وينتظر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهات قوية خلال شهر رمضان، بداية من لقاء الهلال السوداني غدا الأحد، ثم مواجهة الاتحاد السكندري في السادس من أبريل الجاري بمسابقة الدوري، ثم خوض مباراة إيسترن كومباني يوم 12 من نفس الشهر.

وسيكون أصحاب الرداء الأحمر على موعد مع الصدام مع فريق إنبي يوم 19 أبريل الجاري، ثم يواجه طلائع الجيش يوم 27 من نفس الشهر، وفي آخر أيام الشهر يلتقي مع سيراميكا كليوباترا، وكلها مواجهات بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022.