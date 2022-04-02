هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولي بعد فشل التأهل لكأس العالم .. رئيس اتحاد الكرة يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن تصريحات محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عقب مباراة السنغال، تم تأويلها بشكل خاطئ، مشددا على أن نجم ليفربول وقائد المنتخب لن يعتزل اللعب الدولي كما تردد مؤخرا.

وقال علام، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس 2» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «محمد صلاح كان يمني النفس بالوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وبذل أقصى جهد له لتحقيق ذلك الحلم».

وأضاف رئيس الجبلاية: «أثناء الكلمة التي ألقاها محمد صلاح عقب مباراة السنغال في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تدخلت على الفور عندما قال جملة فخور باللعب مع هذا الجيل مع اللاعبين سواء كنت موجود أو لا، وقلت له أنت متواجد وستكمل مسيرتك كقائد للمنتخب».

وواصل رئيس الجبلاية تصريحاته قائلا: «طلبت من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عدم الحديث إلى وسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة، حتى نعقد جلسة حسم مصيره ونعلن عن استكمال التعاقد معه أو رحيله».



وخطف منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، بعد فوزه على منتخب مصر عن طريق ركلات الترجيح في مجموع مباراتي ذهاب وإياب جولة الحسم بالتصفيات.

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