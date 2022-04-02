شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتوعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العين الحمرا للاعبي الفريق، حيث توعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة في المرحلة المقبلة مع الزمالك، والاعتماد علي عناصر اخرى، مؤكدًا إنه سيمنح الفرصة للجميع وعلي كل لاعب أن يحدد مصيره بيده.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين حول ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل استعادة هيبة الزمالك، خاصة وإن المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم لن تكون سهلة في ظل التنافس مع الأهلي وبيراميدز.

وطلب البروفيسور من لاعبيه اثبات احقيتهم في المشاركة الأساسية مع الزمالك، لافتًا إلي إنه سيتم استبعاد أي لاعب يقصر في واجباته والمهام المطلوب منه تنفيذها سواء داخل أو خارج الملعب.

وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وتعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.