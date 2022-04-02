شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات مثيرة تنتظر الأهلى في شهر رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جدول مزدحم خلال شهر رمضان الكريم، سواء فى بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، لاسيما حال تأهله لربع نهائي البطولة الأفريقية واستمراره فى المنافسة على حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

يلعب الأهلي 7 مباريات خلال شهر أبريل ما بين 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا على رأسها بالطبع مباراة الهلال السودانى بالجولة الأخيرة لدور المجموعات والتي يتحدد على إثرها مصير المارد الأحمر سواء بإستكمال المشوار وخوض مباراتى ربع النهائي في نفس الشهر أو وداع المسابقة بجانب 6 مباريات في الدوري مع الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا .

الأهلى & الهلال السودانى.. الاحد 3 أبريل ( 10 مساء) بدوري الأبطال

الأهلى & الاتحاد السكندرى.. الأربعاء 6 أبريل ( 9.30) بالدوري

المصرى البورسعيدى & الأهلى.. السبت 9 أبريل ( 9.30) بالدوري

الأهلى & إيسترن كومبانى.. الثلاثاء 12 أبريل ( 9.30) بالدوري

الأهلى & انبى..الثلاثاء 19 أبريل (9.30 ) بالدوري

الأهلى & طلائع الجيش .. الأربعاء 27 أبريل ( 9.30) بالدوري

سيراميكا & الأهلى .. السبت 30 أبريل ( 9.30) بالدوري

حال تأهل الأهلى لدور الثمانية سيلعب مباراة الذهاب 16 أبريل ومباراة العودة 22 أبريل