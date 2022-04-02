شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية، هجوم الزمالك يؤرق فيريرا قبل مواجهة بيراميدز بالدورى .

هجوم الزمالك يؤرق فيريرا قبل مواجهة بيراميدز بالدورى

يسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمعالجة أخطاء خط هجوم الفريق الأبيض في أسرع وقت، خاصة في ظل الصيام التهديفي الذي يعاني منه الزمالك وأخرها التعادل السلبي مع ساجرادا الأنجولي فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لتصعيد شكواه ضد نظيره السنغالى على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة المنتخبين المصرى والسنغالى فى داكار فى إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى شهدت خسارة الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 -1 وتبخر حلم المونديال. يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية محاولاته لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويرغب الأهلي في تدعيم هذا المركز بعد المشاورات الأخيرة التي تمت بين لجنة التخطيط للكرة وبين الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق.

برنامج تأهيل مكثف لـ رمضان صبحي للحاق بمواجهة الزمالك فى الدورى

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال برنامج تأهيلي مكثف لرمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة بيراميدز يوم الأربعاء المقبل.

الأهلى يقرر تأجيل زيادة رسوم عضوية فرعى زايد والتجمع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس إلى الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، الذين لم تسمح لهم الظروف باستكمال الإجراءات سواء لدواعي السفر خارج مصر أو لعدم التمكن من استيفاء الأوراق المطلوبة في المواعيد المقررة.

وفد اتحاد الكرة يعود من قطر الليلة بعد حضور كونجرس فيفا

يعود وفد اتحاد الكرة المصري للقاهرة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة السادسة مساءاً بعد حضور كونجرس فيفا، وتقديم شكوى مصر لمسئولي الاتحاد الافريقي والدولي الخاصة بأحداث مباراة منتخبنا أمام السنغال والمطالبة بإعادتها، والتي جاءت في الجولة الثانية من الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.