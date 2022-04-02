شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية "قائد الأوركسترا" في الأهلى والفراعنة في عيد ميلاده.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمرو السولية نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر اليوم السبت بعيد ميلاده الـ33، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.



عمرو السولية

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات بجانب هدفه في كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا ليهدى الاهلى اللقب الافريقى الثانى على التوالي.

ويعد عمرو السولية أحد أهم النجوم في تشكيلة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، ولعب السولية 46 مباراة دولية وسجل هدف وحيد ، وقاد الفراعنة للوصول للمباراة النهائية بكأس الأمم الافريقية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال كما خسر فرصة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح أيضاً.

وإجمالا لعب عمرو السولية مع الاهلى 242 مباراة بإجمالى 19835 دقيقة لعب سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 24 هدف أخر وتلقى 31 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري خمسة مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين ودوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الافريقى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وفى كل الأندية التي لعب عمرو السولية أصبح إجمالي مشاركاته 401 مباراة سجل خلالها 44 هدف وصنع 33 هدف أخر وحصل على 63 أنذار وكارت أحمر وحيد.