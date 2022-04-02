نوستاليجا النجوم.. سمير كمونة: بوجى وطمطم أكثر الشخصيات الرمضانية التى أحبها

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو سمير كمونة نجم الأهلى والمنتخب السابق.

أكد سمير كمونة أن شخصية بوجى وطماطم من أكثر الشخصيات الرمضانية التى يحبها ويتذكرها دائما، حيث كان يتابعها باستمرار وقت إذاعتها منذ سنوات، وأثرت فى شخصيته كثيرا .

ويرى نجم الأهلى السابق أن بوجى وطمطم ليس وحدها التى تعيده إلى الأيام الجميلة بل إن بكار من الشخصيات الرمضانية المحببة إليه أيضا.

بوجى وطمطم وهو مسلسل عرائس مصرى كان له تأثير كبير فى ثقافة الطفل المصرى والعربى وقد حاز المسلسل على متابعة الصغار والكبار، حيث ارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة فى ليالى شهر رمضان، حيث كان له الفضل فى ارتباط الطفل المصرى بعروسة مصرية خالصة من البيئة المصرية.