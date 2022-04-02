شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر مصدر بجهاز المنتخب الوطني، تصريحات محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي، عقب مباراة السنغال الأخيرة في داكار وخسارة الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 /1.

وقال المصدر إن صلاح لا يقصد أنه يفكر في الاعتزال الدولي عقب الخسارة من السنغال، ولكنه كان يقصد أن عامل السن قد لا يساعده على التواجد مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.

تابع المصدر أن صلاح اقترب حاليا من سن الـ30، وهو ما يجعل مشاركته مع المنتخب في مونديال 2026 محل شك في نظره، لافتا الي أن صلاح بعقليته واحترافيته قادر على العطاء في الملاعب حتى بعد ال36.