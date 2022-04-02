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مصدر بالمنتخب يفسر تصريحات محمد صلاح بشأن الاعتزال الدولي عقب مباراة السنغال

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القاهرة - سامية سيد - فسر مصدر بجهاز المنتخب الوطني، تصريحات محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي،  عقب مباراة السنغال الأخيرة في داكار وخسارة الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 /1.

وقال المصدر إن صلاح لا يقصد أنه يفكر في الاعتزال الدولي عقب الخسارة من السنغال، ولكنه كان يقصد أن عامل السن قد لا يساعده على التواجد مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.

تابع المصدر أن صلاح اقترب حاليا من سن الـ30، وهو ما يجعل مشاركته مع المنتخب في مونديال 2026 محل شك في نظره، لافتا الي أن صلاح بعقليته واحترافيته قادر على العطاء في الملاعب حتى بعد ال36.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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