شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يتوجه إلى قطر ويعود لتحليل المباريات بعد استقالته من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر وائل جمعة مدير المنتخب المصرى السابق إلى قطر خلال الساعات القليلة الماضية، وقال مصدر فى الاتحاد المصرى لكرة القدم فى تصريحات خاصة، أن وائل جمعة سيعود إلى عمله كمحلل فنى للمباريات عبر شاشة أحد القنوات الفضائية فى قطر بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار فى مهمته كمدير للمنتخب.

قال جمعة عبر حسابه فى موقع تويتر: " انتهت رحلتى وتواجدى كمسئول مع المنتخب المصري، وأعود مرة ثانية لصفوف المشجعين".

وتابع "أشكر كل الناس اللى ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا فى القادم".، ونوه "‏شكرًا للجهاز الفنى المحترم بقيادة مدرب عالمى استفدت منه كثيرًا فى فترة وجيزة، أتمنى أنه يستمر مع منتخبنا فترة طويلة للاستفادة مما يملكه من علم وخبرة".

وشدد "شكرًا للجهاز المعاون المحترم ضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضري، بالتوفيق لهم أن شاء الله".