شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بعيد ميلاد السولية بهدفيه فى الزمالك وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعيد ميلاد نجم وسط المنتخب المصري والنادي الأهلي عمرو السولية، الذى يكمل اليوم 33 عاما، مستعرضا أهم مهاراته وأهدافه مع القلعة الحمراء، مشيرين إلى تتويجه ببطولتى دوري أبطال إفريقيا ومثلها السوبر الإفريقى.

ونشر حساب كاف، عبر تويتر، مجموعة من مهارات وأهداف السولية فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقى، صحبها بتعليق: "2 دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس السوبر الإفريقي، عام سعيد لنجم خط وسط الأهلي عمرو السولية الذي يتم عامه الـ 33".

ويحتفل عمرو السولية نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ33، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات بجانب هدفه في كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا ليهدى الأهلي اللقب الافريقى الثانى على التوالي.

ويعد عمرو السولية أحد أهم النجوم في تشكيلة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، ولعب السولية 46 مباراة دولية وسجل هدف وحيد ، وقاد الفراعنة للوصول للمباراة النهائية بكأس الأمم الافريقية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال كما خسر فرصة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح أيضاً.